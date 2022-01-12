12 січня: Яке сьогодні свято

12 січня в Україні – День політв'язня, у світі відзначають Всесвітній день доньки (ще одне свято, крім 25 квітня), День казкових дикунів, День гарячого чаю, Міжнародний день "Поцілунок для рудого", у США Національний день фармацевта, День курячого карі та Національний день глазурованих пончиків. У Туркменістані – День пам'яті, в Індії – Національний день молоді. Православна церква вшановує пам'ять преподобної мучениці Анісії Солунської. В 1820 році в цей день в Англії заснували Королівське Астрономічне Товариство, а в 1998 році в Парижі підписали Протокол про заборону клонування людини.

День українського політв'язня

День українського політв'язня – відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, заарештованих за політичними переконаннями.

Традицію святкування запроваджено з 1975 року на пропозицію В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям та жорстокості режиму.

В'ячеслав Максимович Чорновіл — український політичний діяч, дисидент часів СРСР, журналіст і публіцист. Один із засновників Народного Руху України та лідерів українського національно-демократичного руху кінця 1980-х-1990-х років.

Саме В'ячеслав Чорновіл разом із кількома однодумцями розпочав в Україні рух "шістдесятників", був одним із найбільш яскравих його організаторів та активістів. Він виступав за відродження України та її мови, відновлення національної культури та суверенітету.

З пропозицією заснувати День українського політв'язня В'ячеслав Чорновіл виступив у 1975 році, під час свого другого ув'язнення. Дату обрали на честь річниці початку масової хвилі арештів шістдесятників 12 січня 1972 року. Ці події увійшли в історію як "генеральний погром", саме тоді Чорновіл, а також ще близько 10 відомих дисидентів були заарештовані у Києві та Львові.

Спочатку День українського політв'язня відзначали лише політичні арештанти у місцях відбування ув'язнення. Але зараз цей пам'ятний день відомий широкому загалу як акція протистояння репресіям і жорстокості керівного режиму. Відзначають пам'ятну дату зазвичай різними тематичними заходами, а найактивніші учасники на підтримку політв'язнів проводять одноденне голодування.

Церковне свято

День Анісії Солунської

12 січня православна церква вшановує пам'ять християнської святої Анісії Солунської, яка постраждала за віру в часи правління імператора Максиміліана. Жила мучениця у християнській сім'ї у грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила у пості та молитві.

День гарячого чаю

День гарячого чаю, який у США вважається національним, прийшов до нас не з Китаю, а саме з Америки. І не дивно: Штати – друга у світі країна за рівнем споживання чаю, проте американці в переважній більшості випадків п'ють його холодним, навіть крижаним. В Америці так мало людей знає, наскільки смачний цей напій у гарячому вигляді, що для популяризації гарячого чаю запровадили окремий день. Відзначається він 12 січня.

Відкриття чаю пов’язують із китайським імператором і батьком китайської медицини Шень Нуном, який жив у Китаї в 2700 році до нашої ери. Цей китаєць говорив про чай саме як про гарячий суп. За легендою, коли Шень Лун, втомившись після роботи, вирішив закип'ятити воду на багатті, то помітив, як у неї впало листя з дерева. Лун випив заварений напій, відчув бадьорість і приплив сил, як після чудового обіду. Тоді імператор зрозумів, що знайшов нову страву, яка, як і будь-яка інша їжа, поновлюватиме сили. Цілющі властивості чаю він помітив пізніше.

Відтоді в Китаї чай отримав власний ієрогліф, який вимовляється як "ча" і виконаний у вигляді дерева з квітами, листям і людиною між ними. Він означає гармонію людини з природою.

Схід вживає чай понад 5 тисяч років. А Захід - лише трохи більш ніж 400. До того ж, хоча чайні пакетики з'явилися в США в 1904 році, сьогодні пакетований чай популярніший саме на Сході, особливо в Японії, а аж ніяк не в Америці.

День викрадень

Слов'яни цього дня згадували, як у епоху Купали Велес викрав Діву-Додолу, дружину Перуна. Під час весілля Перуна і Діви Велес був відкинутий Дівою і повалений з неба. Однак потім він зумів спокусити богиню грози, дочку Дія. Від зв'язку народився весняний бог Ярило.

Також у День викрадень згадують про те, як у часи Лади Кощій викрав у Дажбога (Бог літа та щастя) його дружину Марену. У Кощія та Марени народилася потім Снігова Цариця, а також багато демониць.

Морози в ці дні стають сильнішими, а завірюхи заметуть усе навколо.

У цей день:

1816 - Уряд Франції видав указ про вічне вигнання сім'ї Бонапарта з країни;

1848 – Початок революції проти Фердинанда ІІ, короля Двох Сицилій;

1945 – СРСР розпочав повномасштабний наступ проти нацистської Німеччини у Східній Європі;

1950 - СРСР ввів страту за зраду, шпигунство і саботаж;

1990 – Румунія першою з країн Східної Європи та колишніх членів Організації Варшавського договору заборонила Комуністичну партію;

1991 – Обидві палати Конгресу США дозволили президенту Джорджу Бушу використати силу для припинення агресії Іраку в Кувейті.

2005 - З мису Канаверал запущено космічний апарат Deep Impact.

Іменини: Антон, Данило, Ірина, Лев, Макар, Марія, Анісія, Тімон, Федора, Феодосія, Ярина.