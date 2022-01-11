У Києві працюють 33 пункти прийому новорічних ялинок - Київзеленбуд

Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" повідомило про відкриття додаткових локацій, куди можна доставити новорічне дерево на переробку.

"Загалом у столиці функціонують 33 пункти на базі районних комунальних підприємств із утилізації зелених насаджень та КП "Дарницьке лісопаркове господарство", - повідомляється на сторінці "Київзелденбуду" у Facebook.

У повідомленні наведено адреси пунктів прийому хвойних дерев і повідомляється, що вони відкрилися 4 січня й працюватимуть до 31 січня з 7:00 до 21:00.