"Агротрейд" хоче посилити бізнес-модель за рахунок релокації земельного банку

Агрохолдінг "Агротрейд", земельний банк якого зосереджений у Харківській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях, констатує нижчу ефективність роботи на прифронтових землях та хотів би посилити свою бізнес-модель за рахунок релокації.

"Ми хочемо розвиватися. Хочемо посилити нашу бізнес модель за рахунок релокації земельного банку та сформувати земельні кластери в більш безпечних регіона", – зазначив СЕО "Агротрейд" Сергій Нечипорук на Конференції Agro Finance 2025, яку днями провів Ощадбанк.

"Ми кажемо банкам: дайте нам коштів, ми релокуємо наш земельний банк, створимо успішний кластер, умовно, в Вінниці, Житомирі, Хмельницькому, і будемо більш стійкі. А банкіри нам кажуть: ну, ви давайте це профінансуєте своїми коштами, а потім ми подумаємо, як вас може рефінансувати", – описав він дискусію з банками.

На думку Нечипорука, банкіри ігнорують здорову бізнес-логіку агрохолдинга, який має сильну агрономічну та агротехнологічну компетенцію, яку може масштабувати, але при цьому відмовляють від збільшення лімітів фінансування через необхідність більшого резервування кредитів компанії, яка працює у прифронтових регіонах.

Наразі, за його словами, деякі землі компанії знаходяться в 10 км від лінії бойового зіткнення.

"Складно бути ефективним, коли в тебе в полях постійно працюють РЕБи: ми зараз прийняли стратегію точного землеробства (з використанням дронів) і на двох кластерах (з п’яти кластерів компанії), на жаль, ми не можемо її реалізувати", – навів приклад Нечипорук.

Він додав, що в компанії також існують "агрономічні бойові" – надбавка до зарплати агрономів, які виходять в певні поля, які є ризиковими.

На думку CEO "Агротрейду", якщо зараз не акцентувати увагу на підтримці прифронтових регіонів, там незабаром з'явиться "таке дике економічне поле прифронтове".

Нечипорук також відзначив зменшення тенденції на переробку продукції через брак сировини, яка виникла на тлі зменшення аграрного земельного банку України з 25 млн га до 20 млн га через повномасштабну агресію Росії.

"Колись був дуже потужний тренд на переробку агропродукції, на жаль, зараз він вже пішов по неспадаючій. Напевно ми багато туди інвестували, але зараз нема стільки сировини, адже ми втрачаємо свої землі", – сказав він.

Група компаній "Агротрейд" - вертикально інтегрований холдинг повного агропромислового циклу (виробництво, переробка, зберігання та торгівля сільгосппродукцією). Обробляє понад 70 тис. га земель. Профільні культури - соняшник, кукурудза, озима пшениця, соя та ріпак. Має власну мережу елеваторів із потужністю одноразового зберігання 570 тис. тонн.

Група також виробляє гібриди насіння кукурудзи та соняшнику, ячменю, озимої пшениці. На базі насінницького господарства "Колос" (Харківська обл.) у 2014 році було збудовано насіннєвий завод потужністю 20 тис. тонн насіння на рік.

Засновником "Агротрейду" є Всеволод Кожем'яко.