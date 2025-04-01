"Агротрейд" почав посівну камапнію-2025 з висіву гірчиці на 600 га

Агрохолдинг "Агротрейд" розпочав сіяти гірчицю на полях Куп’янського району Харківської області, під яку відведе 600 га, повідомила пресслужба компанії в Facebook.

"Гірчиця – культура, яка найкраще переносить погіршення погодних умов, тому ми розпочали саме з неї. Окрім того, триває підсів ярої пшениці на ослаблених ділянках, відведених під озиму пшеницю. Зараз ґрунт добре піддається обробці, має достатню вологість, що сприяє якісній сівбі. Тому ризиків для посівної кампанії наразі не бачимо", – розповів директор агропромислового департаменту "Агротрейду" Олександр Овсяник.

Він додав, що з 11 квітня в компанії запланований початок паралельної сівби соняшнику та кукурудзи, а завершити посівну кампанію в "Агротрейді" планують до 10 травня.

Група компаній "Агротрейд" - вертикально інтегрований холдинг повного агропромислового циклу (виробництво, переробка, зберігання та торгівля сільгосппродукцією). Обробляє понад 70 тис. га земель у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Профільні культури - соняшник, кукурудза, озима пшениця, соя та ріпак. Має власну мережу елеваторів із потужністю одноразового зберігання 570 тис. тонн.

Група також виробляє гібриди насіння кукурудзи та соняшнику, ячменю, озимої пшениці. На базі насінницького господарства "Колос" (Харківська обл.) у 2014 році було збудовано насіннєвий завод потужністю 20 тис. тонн насіння на рік. 2018 року "Агротрейд" вивів на ринок власну марку Agroseeds.

Засновником "Агротрейду" є Всеволод Кожем'яко.