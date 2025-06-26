Інтерфакс-Україна
Економіка
19:18 26.06.2025

Переробні підприємства отримають від держави 127 млн грн грантів за 25 заявками на розвиток та модернізацію

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Міністерство економіки України погодило 25 заявок за програмою "Гранти для переробних підприємств", що були подані в останній хвилі, і надасть їм загалом 127,4 млн грн державної підтримки для модернізації або розвитку виробництва, повідомила пресслужба органу в четвер.

"Дев’ять із них буде профінансовано Мінекономіки (на суму 58,2 млн грн - ІФ-У), решта - Держслужбою зайнятості. Загалом з початку року ми вже погодили 160 заявок на суму майже 792 млн грн. Грантова програма дозволяє бізнесу інвестувати у модернізацію обладнання, розширення виробничих потужностей та запуск нових напрямків", - процитувала пресслужба першу віцепрем'єрку - міністерку економіки України Юлію Свириденко.

В Мінекономіки підкреслили, що цього разу погоджено заявки на гранти від виробників харчових продуктів, устаткування для опалення та вентиляції, текстилю, одягу, меблів, медичних матеріалів, кормів для тварин, бетонних розчинів, цегли, безпілотників, а також агропереробників та машинобудівників.

Відомство нагадало, що прийом заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 21 червня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу "Дія".

Максимальна сума гранту в програмі - 8 млн грн, вони надаються підприємствам, які вже працюють в переробній галузі та планують розширити виробництво, а також підприємцям, котрі планують реалізовувати проєкт з переробки (КВЕД С). Фінансування надається для придбання, доставки та запуску нового обладнання чи розширення та модернізації працюючих виробничих потужностей. Для більшості підприємств формат співфінансування передбачає підтримку за формулою 50/50, а для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій - 80/20.

Після отримання гранту бізнес має створити мінімум п'ять робочих місць та працювати щонайменше ще три роки для повернення грантових коштів через податки та збори.

Теги: #мінекономіки #гранти #переробка

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