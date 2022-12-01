Економіка

07:55 01.12.2022

Єврокомісія запропонувала правила щодо скорочення пакувальних відходів

2 хв читати
Єврокомісія запропонувала правила щодо скорочення пакувальних відходів

Єврокомісія (ЄК) зробила в середу черговий крок у рамках вибудовування економіки замкнутого циклу - запропонувала нові загальноєвропейські правила упаковки, щоб впоратися з цим джерелом відходів, що постійно зростає.

"У середньому кожен європеєць виробляє майже 180 кг пакувальних відходів на рік. Упаковка є одним із основних споживачів сировинних матеріалів, оскільки 40% пластику та 50% паперу, що використовуються в ЄС, призначені для упаковки. Якщо не вживати заходів, до 2030 року в ЄС обсяг пакувальних відходів збільшиться ще на 19%, а відходи пластикового пакування - навіть на 46%. Нові правила покликані зупинити цю тенденцію", - йдеться у комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

"Кілька років тому ми приступили до здійснення повністю замкнутого циклу для пластикових виробів, обмеживши та заборонивши деякі найбільш забруднюючі одноразові пластмасові предмети. Приклади відомі: соломки для напоїв, столове приладдя, пластмасові чашки й тарілки, контейнери для харчових продуктів тощо. Сьогодні ми переходимо до наступного етапу, рішуче спрямовуючи весь пакувальний сектор до замкнутого циклу. Спосіб упаковки товарів можна і потрібно зробити набагато кращим", - заявив на пресконференції, під час презентації нової ініціативи ЄК, виконавчий заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Як пояснюють у Брюсселі, нові правила нададуть споживачам можливість багаторазового використання упаковки, обмежать надлишкову упаковку та нададуть чіткі етикетки правильної класифікації для переробки.

"Ці правила відкриють нові можливості для бізнесу, особливо для невеликих компаній, зменшать потребу у сировинних матеріалах, збільшать можливості переробки в Європі, а також зроблять Європу менш залежною від первинних ресурсів та зовнішніх постачальників", - наголошується в комюніке.

У ньому зазначається, що висунуті пропозиції є "ключовими будівельними блоками плану дій з економіки замкнутого циклу європейського "зеленого курсу".

Пропонований перегляд законодавства ЄС про пакування та пакувальні відходи, за заявою ЄК, має три основні цілі: скоротити кількість пакувальних відходів, обмежити непотрібну упаковку та просувати рішення щодо багаторазової упаковки; до 2030 року зробити всю упаковку на ринку ЄС придатною для вторинної переробки економічно вигідним способом; скоротити потребу в первинних природних ресурсах і створити добре функціонуючий ринок вторинної переробки.

"Головним завданням є скорочення відходів упаковки на 15% до 2040 року по кожній державі ЄС на душу населення, порівняно з 2018 роком", - оголосили в Брюсселі.

 

 

Теги: #відходи #євросоюз #упаковка #переробка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 29.11.2022
ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

19:32 17.11.2022
Україна наприкінці десятиліття може наростити щорічний урожай до 130-150 млн тонн - гендиректор "Кернела"

Україна наприкінці десятиліття може наростити щорічний урожай до 130-150 млн тонн - гендиректор "Кернела"

07:34 12.11.2022
ЄС посилюватиме свій оборонний потенціал

ЄС посилюватиме свій оборонний потенціал

19:09 17.10.2022
Кулеба закликав країни ЄС прискорити надання Україні систем ППО

Кулеба закликав країни ЄС прискорити надання Україні систем ППО

16:09 11.10.2022
ЄК вважає, що в ЄС досягнуто значного прогресу із диверсифікації джерел газопостачання

ЄК вважає, що в ЄС досягнуто значного прогресу із диверсифікації джерел газопостачання

19:06 06.10.2022
Нові санкції ЄС містять заборону на експорт до РФ технічних виробів для авіагалузі

Нові санкції ЄС містять заборону на експорт до РФ технічних виробів для авіагалузі

22:12 10.09.2022
Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

20:06 07.09.2022
Постпреди країн ЄС погодили пропозицію ЄК щодо призупинення візової угоди з РФ

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію ЄК щодо призупинення візової угоди з РФ

15:02 13.08.2022
Посол ЄС наголосив на важливості обрання главою АРМА людини з необхідними професійними компетенціями

Посол ЄС наголосив на важливості обрання главою АРМА людини з необхідними професійними компетенціями

16:43 02.08.2022
Євросоюз у повному обсязі перерахував Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофіндопомоги – глава ЄК

Євросоюз у повному обсязі перерахував Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофіндопомоги – глава ЄК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

ОСТАННЄ

Відшкодування ПДВ у листопаді зросло на 20%

Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

Одна з великих торгових мереж оцінила свої збитки через блекаут у 10 млн грн на добу – голова ЄБА

ДТЕК відвантажить державним ТЕС іще 20 тис. тонн вугілля

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА