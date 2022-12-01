Єврокомісія запропонувала правила щодо скорочення пакувальних відходів

Єврокомісія (ЄК) зробила в середу черговий крок у рамках вибудовування економіки замкнутого циклу - запропонувала нові загальноєвропейські правила упаковки, щоб впоратися з цим джерелом відходів, що постійно зростає.

"У середньому кожен європеєць виробляє майже 180 кг пакувальних відходів на рік. Упаковка є одним із основних споживачів сировинних матеріалів, оскільки 40% пластику та 50% паперу, що використовуються в ЄС, призначені для упаковки. Якщо не вживати заходів, до 2030 року в ЄС обсяг пакувальних відходів збільшиться ще на 19%, а відходи пластикового пакування - навіть на 46%. Нові правила покликані зупинити цю тенденцію", - йдеться у комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

"Кілька років тому ми приступили до здійснення повністю замкнутого циклу для пластикових виробів, обмеживши та заборонивши деякі найбільш забруднюючі одноразові пластмасові предмети. Приклади відомі: соломки для напоїв, столове приладдя, пластмасові чашки й тарілки, контейнери для харчових продуктів тощо. Сьогодні ми переходимо до наступного етапу, рішуче спрямовуючи весь пакувальний сектор до замкнутого циклу. Спосіб упаковки товарів можна і потрібно зробити набагато кращим", - заявив на пресконференції, під час презентації нової ініціативи ЄК, виконавчий заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Як пояснюють у Брюсселі, нові правила нададуть споживачам можливість багаторазового використання упаковки, обмежать надлишкову упаковку та нададуть чіткі етикетки правильної класифікації для переробки.

"Ці правила відкриють нові можливості для бізнесу, особливо для невеликих компаній, зменшать потребу у сировинних матеріалах, збільшать можливості переробки в Європі, а також зроблять Європу менш залежною від первинних ресурсів та зовнішніх постачальників", - наголошується в комюніке.

У ньому зазначається, що висунуті пропозиції є "ключовими будівельними блоками плану дій з економіки замкнутого циклу європейського "зеленого курсу".

Пропонований перегляд законодавства ЄС про пакування та пакувальні відходи, за заявою ЄК, має три основні цілі: скоротити кількість пакувальних відходів, обмежити непотрібну упаковку та просувати рішення щодо багаторазової упаковки; до 2030 року зробити всю упаковку на ринку ЄС придатною для вторинної переробки економічно вигідним способом; скоротити потребу в первинних природних ресурсах і створити добре функціонуючий ринок вторинної переробки.

"Головним завданням є скорочення відходів упаковки на 15% до 2040 року по кожній державі ЄС на душу населення, порівняно з 2018 роком", - оголосили в Брюсселі.