Інтерфакс-Україна
Події
13:31 16.04.2025

ДБР повідомило про підозру директору ПП, який платив "відкат" за перемогу в тендері "Київзеленбуду"

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ДБР повідомило про підозру директору ПП, який платив "відкат" за перемогу в тендері "Київзеленбуду"

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Управління стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру ще одному фігуранту у справі про корупційні "відкати" під час організації тендерів комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Як зазначається в повідомленні пресслужби, йдеться про тендер на проєктування одного зі столичних парків, проведений у 2024 році.

Раніше слідство встановило, що посадовці "Київзеленбуду" вимагали від підрядників 15% від суми договору за "схвалення" та укладання контракту. Фактично погодження отримували лише ті виконавці, які були готові брати участь у корупційній схемі. Не став винятком й зазначений тендер.

"Підрядник переміг у тендері завдяки втручанню директора приватного підприємства, який мав зв’язки серед організаторів оборудки. Саме він забезпечив участь "потрібної" компанії, допомагав з організацією тендеру та передав посадовцю "Київзеленбуду" неправомірну вигоду у сумі 62 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України). Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Раніше було затримано трьох посадовців "Київзеленбуду". Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад 51 млн грн кожному.

Також повідомлено про підозру трьом керівникам підрядних організацій, причетним до реалізації корупційної схеми.

Досудове розслідування триває.

Теги: #київзеленбуд #підозра #дбр

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