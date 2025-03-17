Інтерфакс-Україна

Події

14:21 17.03.2025

Експосадовці "Київзеленбуду" привласнили понад 5,3 млн грн на ремонті парків – Нацполіція

1 хв читати
Експосадовці "Київзеленбуду" привласнили понад 5,3 млн грн на ремонті парків – Нацполіція

Київські правоохоронці викрили корупційну схему під час капітального ремонту парків та скверів столиці, організовану посадовцями комунального об’єднання "Київзеленбуд" у змові з підконтрольними будівельними фірмами, повідомляється на сайті Національної поліції України у понеділок.

За даними слідства, заступник начальника управління "Київзеленбуду" з двома підлеглими забезпечили перемогу у тендерах трьом пов’язаним підприємствам. Після виконання робіт посадовці підписували акти з завищеними обсягами та вартістю матеріалів, що дозволило привласнити понад 5,3 млн грн з бюджету Києва.

Наразі встановлено дев’ять епізодів розкрадання, в яких фігурують троє працівників комунального підприємства та директори підрядних компаній.

Усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за чч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Одна з викритих фірм раніше згадувалася у журналістських розслідуваннях як постійний переможець тендерів на мільйонні суми, відзначається в повідомленні.

Теги: #київзеленбуд #нацполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 12.03.2025
Теракт у Івано-Франківську готували два підлітки на замовлення РФ, під час транспортування вибухівки один загинув, другий отримав поранення – Нацполіція

Теракт у Івано-Франківську готували два підлітки на замовлення РФ, під час транспортування вибухівки один загинув, другий отримав поранення – Нацполіція

11:12 12.03.2025
Правоохоронці затримали топпосадовців Київзеленбуду, які планували отримати 25 млн грн "відкатів"

Правоохоронці затримали топпосадовців Київзеленбуду, які планували отримати 25 млн грн "відкатів"

16:33 07.03.2025
Правоохоронці затримали 8-х підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України - СБУ

Правоохоронці затримали 8-х підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України - СБУ

11:51 04.03.2025
Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинув поліцейський, постраждав його колега і 5 цивільних

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинув поліцейський, постраждав його колега і 5 цивільних

17:56 28.02.2025
Правоохоронці запобігли вчиненню теракту в Житомирі - Нацполіція

Правоохоронці запобігли вчиненню теракту в Житомирі - Нацполіція

18:16 21.02.2025
Японія передала Нацполіції України мобільні криміналістичні лабораторії

Японія передала Нацполіції України мобільні криміналістичні лабораторії

18:11 21.02.2025
Правоохоронці ліквідували ще 4 схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України

Правоохоронці ліквідували ще 4 схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України

15:21 21.02.2025
ДБР викрило керівника Хмельницької райадміністрації на хабарях від ухилянтів

ДБР викрило керівника Хмельницької райадміністрації на хабарях від ухилянтів

14:54 18.02.2025
Нацполіція ліквідувала організовану групу, учасники якої отримували мільйонні прибутки від збуту наркотиків

Нацполіція ліквідувала організовану групу, учасники якої отримували мільйонні прибутки від збуту наркотиків

18:03 17.02.2025
Інтерпол розблоковує для України шляхи використання його інструментів у розслідуванні воєнних злочинів - Нацполіція

Інтерпол розблоковує для України шляхи використання його інструментів у розслідуванні воєнних злочинів - Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

Умєров сфорумує команду для участі у зустріч військових представників у Лондоні - Зеленський

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

Єврорада схвалила третій платіж Україні на суму майже EUR3,5 млрд в рамках Ukraine Facility

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

ОСТАННЄ

Адміністрація Трампа продовжує депортації попри рішення федерального суду - ЗМІ

Прем’єр Канади прибув до Парижа, обговорить з Макроном війну в Україні - ЗМІ

Політологи припускають, що Трамп не розмовлятиме з Путіним 18 березня

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

Умєров сфорумує команду для участі у зустріч військових представників у Лондоні - Зеленський

У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard

В Україні днями збережеться прохолодна погода, місцями з невеликим мокрим сніг

СБУ затримала 21-річного жителя Донеччини, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

Дуров підтвердив, що прибув із Франції в Дубай

Україна екстрадувала громадянина Німеччини - колишнього військового ЗСУ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА