Експосадовці "Київзеленбуду" привласнили понад 5,3 млн грн на ремонті парків – Нацполіція

Київські правоохоронці викрили корупційну схему під час капітального ремонту парків та скверів столиці, організовану посадовцями комунального об’єднання "Київзеленбуд" у змові з підконтрольними будівельними фірмами, повідомляється на сайті Національної поліції України у понеділок.

За даними слідства, заступник начальника управління "Київзеленбуду" з двома підлеглими забезпечили перемогу у тендерах трьом пов’язаним підприємствам. Після виконання робіт посадовці підписували акти з завищеними обсягами та вартістю матеріалів, що дозволило привласнити понад 5,3 млн грн з бюджету Києва.

Наразі встановлено дев’ять епізодів розкрадання, в яких фігурують троє працівників комунального підприємства та директори підрядних компаній.

Усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за чч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Одна з викритих фірм раніше згадувалася у журналістських розслідуваннях як постійний переможець тендерів на мільйонні суми, відзначається в повідомленні.