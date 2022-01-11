У Києві рецидивісти побили та пограбували журналіста Куликова, нападників затримано

Двоє чоловіків пограбували киянина на просп. Перемоги у Шевченківському районі столиці в понеділок, наразі їх затримано, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронцям про інцидент повідомив потерпілий. "Ми з'ясували, що чоловіки під приводом "закурити" підійшли до перехожого. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець із грошима, мобільний телефон та банківську картку. Співробітники карного розшуку та бійці полку поліції особливого призначення №1 протягом кількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх в одному з хостелів столиці", - розповів виконувач обов'язків начальника відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич.

Зловмисників затримано, ними виявилися 23-річний раніше засуджений за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Наразі правоохоронці перевіряють причетність до вчинення злочину ще двох осіб.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), слідчі повідомили затриманим про підозру. Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про особу потерпілого в інформації поліції не повідомляється.

Джерело в правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що постраждалим виявився журналіст, голова правління "Громадського радіо", голова Комісії з журналістської етики Андрій Куликов.