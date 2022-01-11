На зарплати поліцейським додатково виділили 1 млрд грн - Монастирський

Українським правоохоронцям підвищать заробітну плату вже з лютого 2022 року, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Враховуючи, що у бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувалися точково... на 2022 рік в законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд грн ", - написав Монастирський у Facebook у вівторок.

Крім того, за словами міністра, президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого, причому йдеться не лише про зарплату поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців та працівників міграційної служби.

"Кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації "Акциз". Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це, за інформацією Державної податкової служби, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн. "Тож підвищення заробітної плати базується на конкретних результатах роботи нашої команди. Моя особиста позиція – всі кошти, які додатково надходять до бюджету з акцизних платежів, мають скеровуватись на підвищення оплати праці працівників системи МВС", - написав керівник відомства.

Монастирський також анонсував відновлення права поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло вже з лютого 2022 року.