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08:31 11.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 310 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 310 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок вівторка сягнула 310 млн 481 тис. 818, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 495 тис. 376 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 61 млн 558 тис. 85 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків сягнула 839 тис. 500.

Друге місце за кількістю осіб, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 35 млн 875 тис. 790, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 484 тис. 213.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 є Бразилія, де заразилося 22 млн 563 тис. 104 особи, з них померло 620 тис. 336.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок вівторка 707,2. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 579 осіб, в Індії - 346, у Бразилії - 2 тис. 886.

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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