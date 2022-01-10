У Києві розпочалася зустріч глави Офісу президента України з радниками лідерів Франції та Німеччини

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розпочав зустріч з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, який прибув до України, повідомили у пресслужбі глави держави.

"На початку зустрічі Андрій Єрмак привітав гостей у Києві та висловив надію на продуктивний та результативний діалог", - сказано на сторінці Офісу президента у Facebook.