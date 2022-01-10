Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради в понеділок поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у рамках програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що вже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в рамках програми "єПідтримка".

"Наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми. На відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн. У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн, із яких на книжки було витрачено 35% коштів (кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5% тощо)", - повідомляють в Офісі президента.

Там додають, що наразі триває розроблення порядку запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком від 60 років.