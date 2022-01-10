Події

15:15 10.01.2022

Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

1 хв читати
Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради в понеділок поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у рамках програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що вже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в рамках програми "єПідтримка".

"Наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми. На відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн. У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн, із яких на книжки було витрачено 35% коштів (кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5% тощо)", - повідомляють в Офісі президента.

Там додають, що наразі триває розроблення порядку запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком від 60 років.

Теги: #зеленський #єпідтримка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 10.01.2022
Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

15:20 10.01.2022
Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії

Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії

14:06 10.01.2022
Альфа-Банк та monobank почали видавати пластикові картки в рамках програми "єПідтримка"

Альфа-Банк та monobank почали видавати пластикові картки в рамках програми "єПідтримка"

12:05 08.01.2022
Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

17:40 06.01.2022
Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим

Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим

17:25 04.01.2022
Українці витратили понад 700 млн грн з виплачених 6 млрд грн "президентської тисячі" – Мінекономіки

Українці витратили понад 700 млн грн з виплачених 6 млрд грн "президентської тисячі" – Мінекономіки

17:00 04.01.2022
Зеленський поїхав у "Буковель" для короткого зимового відпочинку

Зеленський поїхав у "Буковель" для короткого зимового відпочинку

13:46 04.01.2022
Проблему подорожчання продуктів для малозабезпечених верств населення можна вирішити через виплати за аналогією з "єПідтримкою" - думка

Проблему подорожчання продуктів для малозабезпечених верств населення можна вирішити через виплати за аналогією з "єПідтримкою" - думка

12:40 03.01.2022
Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

11:18 03.01.2022
Дуже важливо запобігти подальшій ескалації на Донбасі - Єрмак після розмови Зеленського та Байдена

Дуже важливо запобігти подальшій ескалації на Донбасі - Єрмак після розмови Зеленського та Байдена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

Україна закликає новий уряд Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від РФ

В Україні за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, поранено українського військового

ОСТАННЄ

У Швеції впроваджують нові обмеження через поширення COVID-19

Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

У Балаклії троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом

Вимоги РФ до НАТО не можуть вважатися переговорною позицією, агресор не має права висувати вимоги, доки російські танки не покинуть Україну - Стефанішина

Генсек НАТО розуміє, що за одне засідання з РФ не можна буде вирішити всі протиріччя

Суд продовжив домашній арешт Медведчуку за епізодом про постачання вугілля з Донбасу

НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

Засідання Комісії НАТО-Україна відбувається у важливий для європейської безпеки час - Столтенберг

У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА