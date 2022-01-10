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14:49 10.01.2022

У Швеції впроваджують нові обмеження через поширення COVID-19

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У Швеції впроваджують нові обмеження через поширення COVID-19

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон у понеділок оголосила про впровадження в країні нових обмежень через рекордний рівень поширення коронавірусу COVID-19, передає Радіо Швеції.

Як заявила Андерссон на прес-конференції, з четверга, 14 січня, варто працювати з дому всім, хто має таку можливість. Крім того, дорослі мають обмежити до восьми осіб зустрічі у ресторанах та барах. За словами прем'єра, бари та ресторани закриватимуться о 23:00 за місцевим часом.

На громадських заходах, де не застосовують систему COVID-паспортів, також можуть перебувати до 50 осіб.

"Ми усі хотіли б, щоб ця пандемія закінчилася, зокрема я, ми наразі перебуваємо в тій ситуації, де кожному необхідно взяти на себе відповідальність", - заявила Андерссон.

Прем'єр зазначила, що наразі коронавірус у країні поширюється рекордними темпами, система охорони здоров'я зазнає великого навантаження.

Вона також закликала нещеплених мешканців Швеції пройти вакцинацію від COVID-19.

У свою чергу глава Агентства охорони здоров'я Швеції Карін Тегмарк Візелл заявила, що нові обмеження діятимуть приблизно місяць. За її словами, у країні набирає обертів поширення штаму коронавірусу "омікрон".

Загалом у Швеції за час пандемії коронавірусу виявили понад 1,4 млн заражень COVID-19, понад 15 тис. інфікованих померли.

Теги: #швеція #covid_19 #обмеження
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