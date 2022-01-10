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07:44 10.01.2022

У Греції заборонять відвідувати закриті приміщення громадянам, які не отримали третій укол вакцини від COVID-19

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У Греції заборонять відвідувати закриті приміщення громадянам, які не отримали третій укол вакцини від COVID-19

Влада Греції прирівняє громадян, які не отримали додатковий укол проти коронавірусу COVID-19 до 1 лютого, до не вакцинованих і заборонить їм відвідувати закриті приміщення, повідомляють західні ЗМІ.

За словами міністра охорони здоров'я Греції Таноса Плевріса, "з 1 лютого ті, хто не отримав бустерну дозу вакцини в тому випадку, якщо попередню було отримано понад сім місяців тому, будуть вважатися не вакцинованими".

"Сертифікат буде діяти, тому що це європейський сертифікат, і він діє дев'ять місяців. Проте вони не зможуть мати такі переваги, як відвідування закритих приміщень та інші, які доступні повністю вакцинованим людям", - сказав він в інтерв'ю місцевому телебаченню.

З середини листопада минулого року люди, які не пройшли вакцинацію проти COVID-19, не можуть відвідувати ресторани, кінотеатри, музеї та спортзали, якщо вони не мають при собі негативного тесту проти коронавірусу.

Нині Греція бореться з поширенням штаму "омікрон", зокрема діють деякі обмеження. Ресторани та розважальні заклади мають зачинятися до півночі, усередині столики підготовлені для розсадження максимум шістьох людей. Крім того, половина працюючих у держустановах та у приватному секторі мають працювати з дому. Ці обмеження діють до 16 січня.

Загалом у Греції виявили понад 1,48 млн випадків зараження коронавірусом, померло понад 21,3 тис. осіб.

 

 

Теги: #греція #вакцинація #коронавірус
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