Інтерфакс-Україна
Події
19:28 05.08.2025

Україна та Греція будуть працювати над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський

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Україна та Греція будуть працювати над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, лідери домовилися про роботу команд над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі.

"Є також хороша пропозиція Кіріакоса для відновлення нашої країни, зокрема портової інфраструктури Одеси, та розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи. Домовилися, що наші команди працюватимуть над її реалізацією", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також сторони обговорили зміцнення спроможностей української протиповітряної оборони. "Це дуже важливо саме зараз, коли Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні", - додав Зеленський.

Він поінформував Міцотакіса про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який реалізується спільно з країнами – членами НАТО.

"Внесок кожної держави реально може зробити наших воїнів сильнішими", - наголосив глава Української держави.

Він подякував Греції за рішучу підтримку України та готовність робити більше.

 

Теги: #логістика #зеленський #греція

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