Оперативна група штабу ОДКБ направлена в Казахстан

Штаб ОДКБ переведений на цілодобовий режим роботи у зв'язку з ситуацією в Казахстані, в країну направлена оперативна група на чолі з заступником Начальника штабу організації, повідомили в прес-службі ОДКБ.

"Об'єднаний штаб ОДКБ з початку загострення ситуації в Республіці Казахстан переведений на посилений режим роботи... У Республіку Казахстан направлена оперативна група на чолі із заступником начальника Об'єднаного штабу ОДКБ", - йдеться в повідомленні.

Група займеться координацією взаємодії з оборонними відомствами держав-членів ОДКБ, формуванням та розгортанням КМС ОДКБ, контролем за реалізацією рішень органів ОДКБ, а також взаємодією з оперативних, адміністративних та питань матеріально-технічного забезпечення.

Як повідомили в прес-службі, в неділю відбулася робоча нарада за участю представників Генштабів Збройних Сил держав - членів ОДКБ.