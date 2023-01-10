Пашинян: Навчання ОДКБ у Вірменії в 2023 р. не проводитимуться, у нинішній ситуації це недоцільно

Вірменія вважає недоцільним проведення навчань ОДКБ на території країни у 2023 році, заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Міністр оборони Вірменії поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що в нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні цього року такі навчання у Вірменії не відбуватимуться", - сказав Пашинян на пресконференції у вівторок.

Він також сказав, що можливі навчання ОДКБ у Вірменії могли б створити загрозу для турецько-азербайджанського тандему в регіоні.

"Вважаємо проведення навчань недоцільним, оскільки вони створять загрозу для турецько-азербайджанського тандему. Прийдуть, проведуть навчання, а потім ми залишимося самі з цією загрозою", - сказав Пашинян.

За його словами, саме тому Вірменія вимагає від ОДКБ уточнення зони своєї відповідальності в регіоні.

"Ми говоримо, вимагаємо - зазначте зону відповідальності ОДКБ. Коли вони не відповідають, це стає для нас фундаментальною проблемою", - зазначив Пашинян.

"Я сподіваюся на ОДКБ, але інша річ, що ОДКБ може розчарувати", - сказав Пашинян.

В умовах відсутності реакції Москви на заяви Баку, що Вірменія та Росія нібито готують спільні агресивні дії проти Азербайджану, складається враження, що військова присутність Росії у Вірменії загрожує її безпеці, заявив Пашинян.

1 січня 2023 Міноборони РФ заявило, що підрозділи Сухопутних військ Росії в новому році візьмуть участь у навчаннях ОДКБ "Непорушне братство-2023" у Вірменії.

23 листопада 2022 року в Єревані Пашинян відмовився підписувати проєкт декларації Ради колективної безпеки (РКБ) ОДКБ і проєкт про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії. Як повідомляла пресслужба уряду, виступаючи на сесії РКБ ОДКБ, Пашинян заявив про важливість політичної оцінки організацією дій Азербайджану проти Вірменії.