Події

12:34 10.01.2023

Пашинян: Навчання ОДКБ у Вірменії в 2023 р. не проводитимуться, у нинішній ситуації це недоцільно

2 хв читати
Пашинян: Навчання ОДКБ у Вірменії в 2023 р. не проводитимуться, у нинішній ситуації це недоцільно

Вірменія вважає недоцільним проведення навчань ОДКБ на території країни у 2023 році, заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Міністр оборони Вірменії поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що в нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні цього року такі навчання у Вірменії не відбуватимуться", - сказав Пашинян на пресконференції у вівторок.

Він також сказав, що можливі навчання ОДКБ у Вірменії могли б створити загрозу для турецько-азербайджанського тандему в регіоні.

"Вважаємо проведення навчань недоцільним, оскільки вони створять загрозу для турецько-азербайджанського тандему. Прийдуть, проведуть навчання, а потім ми залишимося самі з цією загрозою", - сказав Пашинян.

За його словами, саме тому Вірменія вимагає від ОДКБ уточнення зони своєї відповідальності в регіоні.

"Ми говоримо, вимагаємо - зазначте зону відповідальності ОДКБ. Коли вони не відповідають, це стає для нас фундаментальною проблемою", - зазначив Пашинян.

"Я сподіваюся на ОДКБ, але інша річ, що ОДКБ може розчарувати", - сказав Пашинян.

В умовах відсутності реакції Москви на заяви Баку, що Вірменія та Росія нібито готують спільні агресивні дії проти Азербайджану, складається враження, що військова присутність Росії у Вірменії загрожує її безпеці, заявив Пашинян.

1 січня 2023 Міноборони РФ заявило, що підрозділи Сухопутних військ Росії в новому році візьмуть участь у навчаннях ОДКБ "Непорушне братство-2023" у Вірменії.

23 листопада 2022 року в Єревані Пашинян відмовився підписувати проєкт декларації Ради колективної безпеки (РКБ) ОДКБ і проєкт про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії. Як повідомляла пресслужба уряду, виступаючи на сесії РКБ ОДКБ, Пашинян заявив про важливість політичної оцінки організацією дій Азербайджану проти Вірменії.

Теги: #одкб #вірменія #пашинян

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 05.12.2022
ЄС не вдалося домогтися від Вірменії розкриття інформації про мінні поля, встановлені в Азербайджані – доповідь

ЄС не вдалося домогтися від Вірменії розкриття інформації про мінні поля, встановлені в Азербайджані – доповідь

07:53 26.11.2022
У Баку заявляють, що вірменські військові обстріляли позиції ЗС Азербайджану на кордоні

У Баку заявляють, що вірменські військові обстріляли позиції ЗС Азербайджану на кордоні

17:03 18.09.2022
МЗС Азербайджану назвало неприйнятними заяви Пелосі під час візиту до Вірменії

МЗС Азербайджану назвало неприйнятними заяви Пелосі під час візиту до Вірменії

16:39 18.09.2022
У Єревані відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ

У Єревані відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ

13:32 18.09.2022
Пелосі в Єревані від імені Конгресу США засудила атаки Азербайджану на кордони Вірменії

Пелосі в Єревані від імені Конгресу США засудила атаки Азербайджану на кордони Вірменії

13:57 16.09.2022
Міноборони Азербайджану повідомило про загибель 77 військових у боях на кордоні з Вірменією

Міноборони Азербайджану повідомило про загибель 77 військових у боях на кордоні з Вірменією

10:23 16.09.2022
Пашинян повідомив про загибель 135 вірменських військових під час боїв на кордоні з Азербайджаном

Пашинян повідомив про загибель 135 вірменських військових під час боїв на кордоні з Азербайджаном

07:01 16.09.2022
Блінкен заявив про готовність США працювати з Єреваном та Баку для сприяння мирному процесу

Блінкен заявив про готовність США працювати з Єреваном та Баку для сприяння мирному процесу

07:07 13.09.2022
Міноборони Вірменії заявляє про обстріл позицій поблизу трьох міст із великокаліберної артилерії з боку азербайджанських військових

Міноборони Вірменії заявляє про обстріл позицій поблизу трьох міст із великокаліберної артилерії з боку азербайджанських військових

12:21 04.09.2022
Міноборони Азербайджану заявляє про обстріл своїх позицій із боку ЗС Вірменії на азербайджансько-вірменському кордоні

Міноборони Азербайджану заявляє про обстріл своїх позицій із боку ЗС Вірменії на азербайджансько-вірменському кордоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС і НАТО підтримують надання Україні сучасної зброї, необхідної для захисту країни від РФ

Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня - Столтенберг

Соледар і околиці міста за добу було обстріляно 86 разів різними системами артилерії

Німеччина може передати Україні танки Leopard лише за координації з союзниками - Шольц

За добу ворог втратив 710 одиниць о/с, 4 танки та корабель

ОСТАННЄ

НАТО та ЄС підписали третю декларацію про співпрацю

Генсек НАТО: Необхідно нарощувати виробництво озброєння, щоб захищати країни альянсу та допомагати Україні

Лідери ЄС і НАТО підтримують надання Україні сучасної зброї, необхідної для захисту країни від РФ

Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня - Столтенберг

Соледар і околиці міста за добу було обстріляно 86 разів різними системами артилерії

Тепло на півдні та заході України й морози на півночі та сході втримаються найближчими днями, подекуди пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

Українські сили вразили російський катер біля Херсона

ДБР передало Нацгвардії бронепластини та балістичні шоломи, вилучені у справі про махінації з гумодопомогою

Німеччина може передати Україні танки Leopard лише за координації з союзниками - Шольц

Рига подарувала столиці України 10 автобусів - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА