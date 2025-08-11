Текст угоди між Вірменією та Азербайджаном опублікований, в ЦПД назвали її приниженням Москви

Текст парафованої Угоди між Вірменією та Азербайджаном про встановлення миру та міждержавних відносин розміщений в понеділок на сайтах міністерств закордонних справ обох країн за їх взаємною згодою.

"Підтвердивши, що кордони між Радянськими Соціалістичними Республіками колишнього СРСР стали міжнародними кордонами відповідних незалежних держав та були визнані як такі міжнародним співтовариством, Сторони визнають та поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність, непорушність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної… Сторони підтверджують, що вони не мають жодних територіальних претензій одна до одної та не висуватимуть таких претензій у майбутньому", - йдеться в тексті угоди.

Також зазначається, що сторони не вживатимуть жодних дій, включаючи планування, підготовку, заохочення та підтримку таких дій, спрямованих на розчленування або повне або часткове порушення територіальної цілісності чи політичної єдності одне одного, утримуватимуться від застосування чи погрози застосуванням сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності одне одного і не дозволятимуть жодній третій країні використовувати їхні території для застосування сили проти іншої, а також не розгортатимуть уздовж спільного кордону сили будь-якої третьої сторони.

"Сторони утримуватимуться від втручання у внутрішні справи одна одної… Сторони засуджують та боротимуться з нетерпимістю, расовою ненавистю та дискримінацією, сепаратизмом, насильницьким екстремізмом та тероризмом у всіх їхніх проявах у межах своєї відповідної юрисдикції, а також виконуватимуть свої відповідні міжнародні зобов'язання. Сторони зобов'язуються розглядати випадки зникнення безвісти та насильницьких зникнень, що сталися під час збройного конфлікту, в якому брали участь обидві сторони, зокрема шляхом обміну всією наявною інформацією про цих осіб", - йдеться в угоді.

Вірменія і Азербайджан домовилися встановили дипломатичні відносини одне з одним, вести переговори з метою укладення Угоди про делімітацію та демаркацію держкордону, а також укладати угоди для налагодження співробітництва в різних галузях, що становлять взаємний інтерес.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розцінив укладання цієї угоди за посередництва президента США Дональда Трампа як приниження РФ.

"Мирна угода Азербайджану та Вірменії за посередництва Трампа - це жорстке приниження москви, яка претендувала завжди на домінування у пострадянському просторі. Хоча загострення в Карабаху почалося ще в 1987 році і дійшло до воєн. Радянська влада, яка не втримала ситуацію і потім росіяни в якості посередників нічого не досягали", - написав він в Телеграм.

Як повідомлялося, 9 серпня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим оголосив про підписання масштабної угоди, що покладає край понад 35-річному конфлікту між двома країнами. Раніше текст угоди не розголошувався.