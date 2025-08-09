Інтерфакс-Україна
Події
00:24 09.08.2025

Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим оголосив про підписання масштабної угоди, що покладає край понад 35-річному конфлікту між двома країнами.

"Понад 35 років Вірменія та Азербайджан ведуть запеклий конфлікт, який призвів до величезних страждань для обох країн. Вони тяжко страждали стільки років. Багато хто намагався знайти вирішення, включаючи Європейський Союз... І багато інших країн намагалися, але їм це не вдалося. Але завдяки цій угоді нам нарешті вдалося укласти мир. І ми щойно вийшли з Овального кабінету, де підписали об’ємні документи та дуже важливі елементи угоди", — сказав Трамп.

Угода передбачає, що Вірменія та Азербайджан зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю, подорожі та дипломатичні відносини, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної, що, за словами президента США, "дуже важливо".

Джерело: https://www.youtube.com/live/EKHlDnl2tQg?si=NFVbHxjCm8L5dtKo

Теги: #азербайджан #вірменія #угода #сша

