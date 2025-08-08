Інтерфакс-Україна
Події
23:26 08.08.2025

Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив, що Вірменія та Азербайджан, які воювали 35 років, тепер стали друзями, за його словами, обидві країни зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю і поважати територіальну цілісність одна одної.

"Вірменія та Азербайджан зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю і поважати територіальну цілісність один одного", — цитує Дональда Трампа Clash Report.

Крім того, Трамп повідомив про зняття обмежень на оборонну співпрацю між Азербайджаном і США: "Ми знімаємо обмеження на оборонну співпрацю між Азербайджаном і США".

Джерела: https://x.com/clashreport/status/1953910447536545902?s=46

https://x.com/clashreport/status/1953909600777892007?s=46

https://x.com/clashreport/status/1953908525970624679?s=46

Теги: #азербайджан #вірменія #зустріч #сша

00:24 09.08.2025
Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

23:44 08.08.2025
Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

19:42 08.08.2025
Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

17:45 08.08.2025
США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

16:58 08.08.2025
Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ, обговорили поточну ситуацію та пріоритети в роботі

Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ, обговорили поточну ситуацію та пріоритети в роботі

14:33 08.08.2025
Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним

Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним

14:17 08.08.2025
Зустріч між Трампом і Путіним може відбутися вже наступного тижня – ЗМІ

Зустріч між Трампом і Путіним може відбутися вже наступного тижня – ЗМІ

03:22 08.08.2025
Трамп очікує на зустріч з Алієвим та Пашиняном у п'ятницю

Трамп очікує на зустріч з Алієвим та Пашиняном у п'ятницю

20:11 07.08.2025
Віткофф проінформує українських та натовських чиновників про зустріч із Путіним

Віткофф проінформує українських та натовських чиновників про зустріч із Путіним

11:10 07.08.2025
Москва інформує про домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна

Москва інформує про домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна

