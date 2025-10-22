Інтерфакс-Україна
17:59 22.10.2025

Пашинян заявив, що Католикос усіх вірмен позбавлений сану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Католикос усіх вірмен Гарегін Другий позбавлений сану і захопив патріарший престол.

"Ктріч Нерсісян (світське ім'я Католикоса – ІФ-У) позбавлений сану, оскільки порушив обітницю безшлюбності. Я, як віруючий послідовник Вірменської Апостольської церкви (ВАЦ), з цієї трибуни оголошую: Ктріч Нерсісян давно позбавлений сану і не є представником духовенства. Він - людина, яка захопила патріарший престол разом з такими ж, як він", - сказав Пашинян у парламенті під час "урядової години" в середу.

За його словами, Католикос "повинен пояснити громадськості, чому у нього є дружина і діти".

Він заявив, що брат Католикоса - глава Російської і Ново-Нахічеванської єпархії ААЦ архієпископ Езрас - "є агентом КДБ".

"Я покладу своє життя, щоб звільнити від них нашу святість, нашу церкву", - сказав Пашинян.

Він повідомив, що має намір відвідати літургію в храмі Оганаванк, яку проведе в неділю позбавлений днями рішенням Католикоса духовного сану настоятель цієї церкви ієрей Арам Асатрян.

"Я вирішив приєднатися до тієї громади, духовним пастирем якої є ієрей Арам Асатрян. А позбавлений сану (Католикос – ІФ-У) не може позбавити сану іншого представника духовенства", - заявив прем'єр Вірменії.

Він також зазначив, що численні церковні пам'ятки в Вірменії знаходяться на балансі уряду, деякі храми передані Вірменській апостольській церкві в безоплатне користування. "Вважаю, що там, де сьогодні немає духовного життя, а є лише інтриги, ми можемо ці пам'ятки повернути суспільству", - сказав Пашинян.

Раніше настоятель храму Оганаванк ієрей Арам Асатрян в ефірі Громадського телебачення Вірменії заявив, що в 2021 році керівництво Вірменської апостольської церкви, в тому числі, Католикос, примушували священнослужителів до участі в антиурядових мітингах.

Раніше суд в Єревані заарештував на два місяці главу Арагацотнської єпархії ААЦ, племінника Гарегіна Другого єпископа Мкртича Прошяна. Він звинувачується в примусі до участі в зборах і мітингах.

Крім того, Слідчий комітет Вірменії порушив кримінальну справу на підставі запису телефонної розмови високопоставлених священнослужителів, в якій згадується ім'я Католикоса всіх вірмен в контексті примусу священнослужителів до участі в антиурядових мітингах.

Як повідомлялося, на початку жовтня суд в Єревані засудив главу Ширакської єпархії Вірменської апостольської церкви, архієпископа Мікаела Аджапахяна до двох років позбавлення волі. Він звинувачувався в закликах до захоплення влади.

Наприкінці червня в Єревані був заарештований лідер протестного руху "Священна боротьба", архієпископ Вірменської апостольської церкви Баграт Галстанян, його звинувачують у плануванні терористичних дій і захопленні влади у Вірменії.

З кінця травня Пашинян виступає з різкими заявами проти Гарегіна Другого та архієпископів.

