Події

07:06 03.09.2023

Залежність Вірменії від Росії у сфері безпеки була стратегічною помилкою - Пашинян

1 хв читати
Залежність Вірменії від Росії у сфері безпеки була стратегічною помилкою - Пашинян

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки від одного центру є стратегічною помилкою, повідомляє видання Armeniatoday з посиланням на La Repubblica.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов'язана з Росією, зокрема й у сфері придбання зброї та боєприпасів. Але сьогодні, коли Росія потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що навіть якби вона захотіла, РФ не змогла б гарантувати потреби Вірменії у безпековій сфері", - сказав прем'єр.

За його словами, цей приклад має показати, що у сфері безпеки залежність або прив'язка лише до одного центру самі по собі є стратегічною помилкою.

"І тільки після того, як ми постфактум скуштували гіркі плоди цієї помилки, ми робимо вельми непевні спроби диверсифікувати нашу безпекову політику", - наголосив Пашинян.

Також він додав, що раніше "ми бачили ситуації, коли за один день, місяць або рік РФ залишала і йшла з Південного Кавказу".

 

 

 

Теги: #рф #вірменія #пашинян

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:28 02.09.2023
Ракетоносіїв РФ у Чорному та Азовському морях немає

Ракетоносіїв РФ у Чорному та Азовському морях немає

07:07 02.09.2023
У РФ іноагентом став нобелівський лауреат, головний редактор "Новой газеты" Муратов

У РФ іноагентом став нобелівський лауреат, головний редактор "Новой газеты" Муратов

21:12 01.09.2023
МОК не допустив спортсменів із РФ і Білорусі до участі в Азійських іграх

МОК не допустив спортсменів із РФ і Білорусі до участі в Азійських іграх

14:46 01.09.2023
Буданов: Для Китаю саме військова поразка Росії - це погано

Буданов: Для Китаю саме військова поразка Росії - це погано

14:27 01.09.2023
РФ кілька разів "дуже всерйоз" готувала операції з убивства Зеленського - голова української військової розвідки

РФ кілька разів "дуже всерйоз" готувала операції з убивства Зеленського - голова української військової розвідки

13:07 01.09.2023
РФ обманом могла отримати дані тисяч українських військових та їхніх сімей - ЗМІ

РФ обманом могла отримати дані тисяч українських військових та їхніх сімей - ЗМІ

04:05 01.09.2023
США оголосили санкції росіянину та громадянину КНДР, причетним до розробки зброї масового знищення у Північній Кореї – Мінфін

США оголосили санкції росіянину та громадянину КНДР, причетним до розробки зброї масового знищення у Північній Кореї – Мінфін

15:11 31.08.2023
У МЗС України розраховують, що Туреччина припинить спроби РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення українського експорту

У МЗС України розраховують, що Туреччина припинить спроби РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення українського експорту

13:22 31.08.2023
Керівник ювенальних прокурорів: Є сотні випадків передачі українських дітей у сім'ї російських громадян

Керівник ювенальних прокурорів: Є сотні випадків передачі українських дітей у сім'ї російських громадян

12:55 31.08.2023
Глава МЗС України: РФ стала найлютішим ворогом Європи

Глава МЗС України: РФ стала найлютішим ворогом Європи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" - Зеленський

Україна після війни буде країною інших правил

Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

Посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення Нобелівської премії - заява фонду

ОСТАННЄ

Зранку росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкодили багатоповерхівки та автомобілі

Унаслідок нічної атаки дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру

Уночі в Одеській області знищено 22 із 25 "шахедів"

3 вересня: Яке сьогодні свято

Армія РФ підпалює мінні поля, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ на півдні - ISW

В Ізраїлі під час заворушень постраждало понад сто осіб - ЗМІ

Нова політика безпеки в соцмережі X (Twitter) сприяла поширенню російської пропаганди - доповідь ЄС

У Ризі з 3 до 15 вересня пройдуть навчання НАТО з планування операцій

Німеччина з 2 вересня триматиме в постійній бойовій готовності свої винищувачі для захисту Словаччини

Армія РФ витратила 60% ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії - Тарнавський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА