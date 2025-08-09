Інтерфакс-Україна
08:47 09.08.2025

Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило підтримку прогресу, досягнутого на шляху до встановлення тривалого миру між Азербайджаном і Вірменією, та підкреслило важливість зобов’язань, зафіксованих 8 серпня у Вашингтоні.

"У час, коли міжнародні конфлікти і кризи посилюються, цей крок є дуже важливим для просування регіонального миру і стабільності. Ми високо цінуємо внесок Адміністрації США у цей процес", — йдеться у повідомленні МЗС Туреччини на офіційному вебпорталі.

В заяві зазначається, що для Південного Кавказу відкрилася історична можливість досягти миру і процвітання. "Як Туреччина, ми продовжуватимемо робити внесок у зусилля, спрямовані на реалізацію цієї можливості, та підтримуватимемо цілеспрямовані зусилля нашого братнього Азербайджану", — підкреслили у відомстві.

 

Теги: #азербайджан #вірменія #туреччина #прогрес

