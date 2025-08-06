Трамп у п'ятницю прийме у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп запросив голову Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на зустріч до Білого дому, повідомляє Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, зустріч пройде у Білому домі у п'ятницю – 8 серпня.

Видання зазначає, що таким чином Трамп намагається стати посередником у укладанні мирної угоди між двома країнами, які виявилися втягнутими у багаторічний конфлікт.

Washington Post не виключає, що про укладання мирної угоди може бути оголошено за наслідками зустрічі.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/politics/2025/08/05/trump-host-leaders-armenia-azerbaijan-peace-talks-white-house/