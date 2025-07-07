Інтерфакс-Україна
Події
12:19 07.07.2025

ГУР оприлюднило наказ про "доукомплектування" військової бази РФ у Вірменії

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ГУР оприлюднило наказ про "доукомплектування" військової бази РФ у Вірменії

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова.

Як зазначається у повідомленні на сайті ГУР, у документі міститься наказ командувача військами південного військового округу ЗС РФ про нарощування угрупування російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Ґюмрі (Вірменія).

У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини шляхом відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.

"Командиру войсковой части – полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", – ідеться в листі.

Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.

Наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, забороняється відбирати осіб, "принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ".

ГУР МО України продовжує стежити за пересуванням російських військ.

Раніше ГУР заявило, що Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Ґюмрі (Вірменія) з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. За словами представника ГУР Андрія Юсова, розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. "Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та рф готувалося заздалегідь", — сказав він.

У МЗС Вірменії відкинули інформацію ГУР про можливе використання території країни для посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу. "У відповідь на вигадані відомості, що з'явилися в пресі, Республіка Вірменія знову підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою територія РВ не може використовуватися третіми державами для здійснення військових дій проти будь-якої з сусідніх держав", – процитували ЗМІ заяву МЗС.

Теги: #доукомплектування #вірменія #гур_міноборони #рф

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