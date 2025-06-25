Москва відроджує радянську армію під виглядом змін у функціонуванні ОДКБ - ISW

Кремль намагаэться посилити військовий потенціал Росії, встановлюючи умови для передачі сил своїх союзників по Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) під російське військове командування, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 24 червня.

24 червня Державна Дума Росії ратифікувала протокол, який дозволяє державам ОДКБ направляти свої війська на територію інших держав ОДКБ у разі збройного конфлікту, загроз, кризових ситуацій та навчань; для реагування на наслідки надзвичайних ситуацій; та для надання гуманітарної допомоги.

"Протокол тепер дозволяє ОДКБ перевозити війська через день після рішення Ради ОДКБ, а не через 30 днів, як зазначалося в протоколі раніше. Протокол також запроваджує концепцію "командування формуваннями", направленими до однієї з держав ОДКБ. Це "командування формуваннями", ймовірно, буде командуванням, в якому домінуватиме Росія", - сказано в звіті експертів ISW.

Рада колективної безпеки ОДКБ схвалила протокол у листопаді 2024 року.

"ISW давно оцінює, що Кремль намагається підпорядкувати війська колишніх радянських держав Збройним силам Росії, щоб відтворити багатонаціональну об'єднану армію на колишньому радянському просторі. Західні оцінки майбутньої бойової потужності Росії повинні враховувати сили союзників Росії по ОДКБ, яких Росія може використовувати в майбутніх операціях", - зазначають експерти ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-24-2025