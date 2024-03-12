Пашинян: Вірменія вийде з ОДКБ, якщо організація не відповість на запитання про зону її відповідальності в республіці

Вірменія залишить ОДКБ, якщо не буде дано відповідь на запитання про зону відповідальності Організації в республіці, заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

"Питання залишається - де, на думку наших колег з ОДКБ, розташована суверенна територія Вірменії і де її зона відповідальності у Вірменії. Сьогодні це питання продовжує залишатися на столі. Якщо ОДКБ відповість на це запитання, і воно відповідатиме нашим уявленням, це означає, що між Вірменією та ОДКБ усі питання вирішено з наслідками, що випливають з цього", - сказав Пашинян на пресконференції у вівторок.

За його словами, "якщо ні, Вірменія вийде з ОДКБ". "Коли - не можу сказати", - зазначив він.

Пашинян заявив, що не слід плутати політичне рішення і позицію Вірменії про замороження участі республіки в організації.

"Так, в ОДКБ ми фактично заморозили нашу участь. У нас немає постпреда, не беремо участі в засіданнях... Ми просимо, очікуємо, вимагаємо, щоб ОДКБ, наші шановні колеги відповіли на запитання - де зона її відповідальності у Вірменії", - сказав прем'єр.

Він заявив, що Вірменія не створювала проблем для ОДКБ, "усі проблеми виникли з тієї точки, коли ми порушили питання про зону відповідальності ОДКБ у Вірменії й не отримали відповіді", нагадавши про ескалацію на вірменсько-азербайджанському кордоні у травні 2021 року, коли Вірменія відчула, що "узгоджених кроків, дій з управління кризами в ОДКБ немає". "Ми й тоді публічно не порушували цих проблем, обговорювали в робочому порядку, але потім відбулися події листопада 2021 року, вересня 2022 року (загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні - ІФ-У)", - заявив прем'єр Вірменії.

Він зазначив, що, коли з ОДКБ надійшла пропозиція відправити спостерігачів, також виникло запитання.

"Миротворці, спостерігачі - це ж представники нейтральної сторони, а ОДКБ - це наша організація. Так що, запитання залишаються", - сказав Пашинян.