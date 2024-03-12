Політика

13:57 12.03.2024

Пашинян: Вірменія вийде з ОДКБ, якщо організація не відповість на запитання про зону її відповідальності в республіці

2 хв читати
Пашинян: Вірменія вийде з ОДКБ, якщо організація не відповість на запитання про зону її відповідальності в республіці

Вірменія залишить ОДКБ, якщо не буде дано відповідь на запитання про зону відповідальності Організації в республіці, заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

"Питання залишається - де, на думку наших колег з ОДКБ, розташована суверенна територія Вірменії і де її зона відповідальності у Вірменії. Сьогодні це питання продовжує залишатися на столі. Якщо ОДКБ відповість на це запитання, і воно відповідатиме нашим уявленням, це означає, що між Вірменією та ОДКБ усі питання вирішено з наслідками, що випливають з цього", - сказав Пашинян на пресконференції у вівторок.

За його словами, "якщо ні, Вірменія вийде з ОДКБ". "Коли - не можу сказати", - зазначив він.

Пашинян заявив, що не слід плутати політичне рішення і позицію Вірменії про замороження участі республіки в організації.

"Так, в ОДКБ ми фактично заморозили нашу участь. У нас немає постпреда, не беремо участі в засіданнях... Ми просимо, очікуємо, вимагаємо, щоб ОДКБ, наші шановні колеги відповіли на запитання - де зона її відповідальності у Вірменії", - сказав прем'єр.

Він заявив, що Вірменія не створювала проблем для ОДКБ, "усі проблеми виникли з тієї точки, коли ми порушили питання про зону відповідальності ОДКБ у Вірменії й не отримали відповіді", нагадавши про ескалацію на вірменсько-азербайджанському кордоні у травні 2021 року, коли Вірменія відчула, що "узгоджених кроків, дій з управління кризами в ОДКБ немає". "Ми й тоді публічно не порушували цих проблем, обговорювали в робочому порядку, але потім відбулися події листопада 2021 року, вересня 2022 року (загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні - ІФ-У)", - заявив прем'єр Вірменії.

Він зазначив, що, коли з ОДКБ надійшла пропозиція відправити спостерігачів, також виникло запитання.

"Миротворці, спостерігачі - це ж представники нейтральної сторони, а ОДКБ - це наша організація. Так що, запитання залишаються", - сказав Пашинян.

Теги: #одкб #вірменія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 28.01.2024
Вірменії необхідно змінити уявлення про безпеку, колишні ідеї зіграли згубну роль - Пашинян

Вірменії необхідно змінити уявлення про безпеку, колишні ідеї зіграли згубну роль - Пашинян

10:36 05.12.2023
Делегація Вірменії не приїде до Москви на грудневі заходи в рамках ОДКБ

Делегація Вірменії не приїде до Москви на грудневі заходи в рамках ОДКБ

13:34 14.10.2023
Вірменія приєдналася до Римського статуту МКС

Вірменія приєдналася до Римського статуту МКС

20:38 03.10.2023
Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки

Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки

12:48 03.10.2023
Парламент Вірменії ратифікував Римський статут МКС

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут МКС

19:20 28.09.2023
Карабах залишили понад 74 тис. переселенців, заявила влада Вірменії

Карабах залишили понад 74 тис. переселенців, заявила влада Вірменії

20:16 27.09.2023
Вірменія повідомляє про евакуацію вже понад 53 тис. осіб із Нагірного Карабаху

Вірменія повідомляє про евакуацію вже понад 53 тис. осіб із Нагірного Карабаху

19:43 25.09.2023
Потужний вибух на складі з паливом у Степанакерті призвів до численних жертв

Потужний вибух на складі з паливом у Степанакерті призвів до численних жертв

03:58 25.09.2023
Етнічні вірмени залишають Нагірний Карабах, побоюючись переслідувань – ВВС

Етнічні вірмени залишають Нагірний Карабах, побоюючись переслідувань – ВВС

13:31 24.09.2023
Вірменським військовим, які здалися, буде забезпечено вихід із Карабаху - МВС Азербайджану

Вірменським військовим, які здалися, буде забезпечено вихід із Карабаху - МВС Азербайджану

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація на фронті краща, ніж останні три місяці

Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС

Домбровскіс про першу в ЄС Стратегію ВПК: РФ загроза не тільки для України, а й для всієї Європи, ми маємо діяти

Кулеба: Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, сильні рішення - кінець війні

ЄС має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі, - Домбровскіс

ОСТАННЄ

Комітет із нацбезпеки ВР виключив поправку до законопроєкту про мобілізацію щодо заходів впливу за ухилення від призову - Фріз

Іноземні військові могли б навчати українських та брати участь у спільному виробництві та ремонті техніки

Ситуація на фронті краща, ніж останні три місяці

Арахамія: Для "нормалізації відносин" Грузії необхідно випустити з в'язниці Міхеіла Саакашвілі

Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС

Питання мобілізації аспірантів і тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, буде врегульовано - Арахамія

Домбровскіс про першу в ЄС Стратегію ВПК: РФ загроза не тільки для України, а й для всієї Європи, ми маємо діяти

Парламентські вибори проходять у Португалії в неділю

Кулеба: дискусія про введення західних військ в Україну заощадить Європі багато часу

Путін намагається переконати світ, що його економіка сильна і він виграє війну проти України, у наших спільних силах зробити так, щоб цього не сталося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА