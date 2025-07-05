Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном - ГУР

Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Ґюмрі (Вірменія) з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

"Особовий склад набирають серед військовослужбовців зс рф, які проходять службу в ростовській і волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму. Крім того, росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу — зокрема, в північній осетії та адигеї", - йдеться у дописі ГУР у телеграм в суботу.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. "Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та рф готувалося заздалегідь", — сказав він.