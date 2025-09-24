Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

Казахстан виступає за початок прямих переговорів на вищому рівні між Україною і Росією, і готовий надати для цього майданчик, але не бачить себе у якості посередника, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв’ю інформпорталу Тенгрі.

“Казахстан у військовому конфлікті між Росією і Україною не є посередником і таким себе не бачить. На мій погляд, обидві сторони в змозі вести діалог з усіх спірних питань на двосторонній основі та на різних рівнях. Завжди вважав і публічно говорив, що “українська криза” надзвичайно складна і спрощувати її не можна”, - сказав Токаєв.

Він зазначив, що з продовженням військових дій відбувається нашарування безлічі питань: територіальних, історичних, національних, мовних і політичних.

“Так, територіальне питання зараз найголовніше і найважче, але його практичне розв’язання за столом переговорів поки що не проглядається через супутні дискусії на історичну тему, і тут присутній розкид найрізноманітніших думок, зокрема неординарних і навіть екзотичних. Проте переговори треба продовжувати, про це було сказано в моїй промові в ООН. Якщо буде бажання лідерів Росії та України приїхати в Казахстан, то ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів”, - заявив Токаєв.

Він наголосив, що зустрічі на найвищому рівні готують на експертному рівні дипломати та інші служби. Сподіватися на практичний результат в умовах продовження військових дій без перемир’я, з розбіжностями з усіх основних питань порядку денного – це “нереалістичний підхід”.

“Підсумовуючи, можу твердо сказати: ми за початок прямих переговорів на вищому рівні між Україною і Росією, але потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння. Не будучи посередником, Казахстан проте, якщо виникне потреба, готовий виступити з “добрими послугами” як місце переговорів і зустрічей на всіх рівнях”, - резюмував Токаєв.