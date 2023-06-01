Політика

20:41 01.06.2023

Ситуація у Вірменії матиме наслідки для ОДКБ - Пашинян

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Ситуація у Вірменії матиме наслідки для ОДКБ - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ситуація в його країні завдає удару по авторитету ОДКБ і матиме наслідки для самої Організації.

"Сьогодні ми перебуваємо в ситуації, коли є певне розчарування діяльністю ОДКБ, оскільки ОДКБ - основний механізм, яким Вірменія повинна була гарантувати свою безпеку. Але в травні та листопаді 2021 року і у вересні 2022 року під час розпочатої Азербайджаном агресії проти Вірменії неналежна реакція ОДКБ викликала певне розчарування, насамперед серед народу Вірменії, оскільки була впевненість, що ОДКБ - це надійний механізм гарантування безпеки", - сказав Пашинян в інтерв'ю телеканалу CNN primanews в рамках офіційного візиту до Чехії 4-5 травня, повідомляє пресслужба вірменського уряду.

На пресконференції 22 травня Пашинян заявив, що питання про вихід Вірменії з Організації Договору про колективну безпеку залишається актуальним.

"Якщо Вірменія де-юре ухвалить рішення про вихід з ОДКБ, це станеться внаслідок розуміння того, що ОДКБ виходить із Вірменії. Говорячи про вихід ОДКБ з Вірменії, я маю на увазі зобов'язання Організації перед Вірменією", - сказав Пашинян.

 

 

Теги: #одкб #вірменія #пашинян

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