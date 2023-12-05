Делегація Вірменії не приїде до Москви на грудневі заходи в рамках ОДКБ

Голова парламенту Вірменії Ален Симонян не візьме участі в заходах у рамках ОДКБ у Москві в грудні, заявила прессекретар глави парламенту Цовінар Хачатрян.

"Повідомляю, що голова Національних зборів Вірменії Ален Симонян не візьме участі у виїзному засіданні ради парламентської асамблеї ОДКБ та 16-му пленарному засіданні 19 грудня у Москві", - ідеться в заяві Хачатрян, яку поширила пресслужба парламенту.

Згідно з повідомленням, у засіданнях не візьме участі делегація парламенту Вірменії.