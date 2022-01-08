Генсек НАТО обговорив із головою Єврокомісії ситуацію навколо України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив ситуацію навколо України з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми обговорили російське військове нарощування навколо України та ускладнення для безпеки в Європі", - написав він у Twitter у суботу.

"НАТО продовжує координацію зі стратегічним партнером - ЄС у той час, як ми готуємося до зустрічі Ради НАТО-Росія", - зазначив Столтенберг.

Зустріч Ради Росія-НАТО запланована на 12 січня у Брюсселі.