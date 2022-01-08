Події

09:35 08.01.2022

Кількість затриманих у результаті протестів у Казахстані перевищила 4,4 тис. осіб

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Кількість затриманих у результаті протестів у Казахстані перевищила 4,4 тис. осіб

У Казахстані в результаті масових протестів затримано 4 тис. 404 особи, повідомило Міністерство внутрішніх справ республіки.

"Затримано 4 тис. 404 особи", - йдеться в опублікованій у суботу інформації.

У Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) 2 січня розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Ситуація загострилася і мітинги переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками.

5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. До 19 січня на території країни запровадили надзвичайний стан. 6 і 7 січня масові протести та заворушення у низці регіонів Казахстану продовжилися, в Алмати та деяких інших містах орудували мародери.

До Казахстану направлено миротворчі сили від Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

 

 

Теги: #затримані #протести #казахстан
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