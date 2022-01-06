Допомога ОДКБ Казахстану нагадала Боррелю ситуації, "яких слід уникати"

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель висловив "велике занепокоєння" розвитком подій у Казахстані та скептично відгукнувся про миротворчу допомогу ОДКБ.

"Зовнішня військова допомога викликає спогади про ситуації, яких слід уникати", - написав він у Twitter у четвер.

Глава дипломатії ЄС також наголосив на необхідності гарантувати "права та безпеку цивільного населення".

"ЄС готовий підтримати вирішення цієї кризи", - запевнив Боррель.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 і 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.