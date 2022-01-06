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16:49 06.01.2022

Латвія відправить Україні зброю та техніку

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Латвія відправить Україні зброю та техніку

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс після зустрічі з послом України у Латвії Олександром Міщенком повідомив, що Латвія відправить Україні гуманітарний вантаж, а також зброю і техніку.

"Сьогодні, під час зустрічі з послом України в Латвії, я підтвердив нашу підтримку - як і Естонія та Литва, ми оголосили, що надаватимемо і гуманітарну, і військову допомогу, забезпечуючи постачання зброї та техніки, необхідних для оборони", - написав Пабрікс у соцмережі Facebook.

"У січні черговий вантаж гуманітарної допомоги з Латвії вирушить до України. Пропонуємо іншим країнам-союзникам надати таку саму підтримку - Україна має право захистити себе і їй потрібна підтримка для зміцнення обороноздатності", - додав він.

Міністр також наголосив, що розраховує на тісне співробітництво української та латвійської військової промисловості у майбутньому.

За підсумками зустрічі Пабрікс підтвердив журналістам, що йдеться також про постачання зброї та військової техніки.

"Включаючи зброю і техніку. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і повинна вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, у цьому сенсі вона не є союзником, але вважається нашим союзником саме в тому, що робить. По суті, вони нас захищають", - сказав Пабрікс, передає видання lsm.lv.

Як повідомлялося, міністри оборони Литви, Латвії та Естонії за підсумками зустрічі 21 грудня 2021 року заявили про готовність надати Україні і військову, і невійськову допомогу.

Теги: #техніка #латвія #україна
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