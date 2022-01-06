Події

13:25 06.01.2022

Шмигаль домовився з Боррелем про проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

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Шмигаль домовився з Боррелем про проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль домовився з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем про проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні.

"Вдячний Жозепу Боррелю за цей важливий візит в Україну на тлі загострення ситуації з боку Росії. Безпека України - це безпека всієї Європи. Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС", - написав Шмигаль у мікроблозі Twitter.

Теги: #засідання #єс #україна
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