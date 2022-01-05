Події

07:27 05.01.2022

США можуть перебазувати до Європи своїх військовослужбовців у разі потреби

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США можуть перебазувати до Європи своїх військовослужбовців у разі потреби

США поки що не планують збільшити військову присутність у Європі, але якщо від країн-союзниць по НАТО надійде запит, Вашингтон його розгляне, заявив у вівторок на брифінгу для журналістів представник Пентагону Джон Кірбі.

"Якщо виникне ситуація із вторгненням (Росії в Україну – ІФ), якщо деякі з наших союзників по НАТО запросять додаткові сили, то ми конструктивно розглянемо ці запити", – сказав Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста про можливість збільшення присутності сил США в Європі.

"Поки що нічого з цього не сталося", – додав він.

Кірбі нагадав про "дуже велику і надійну присутність" сил США в Європі, яка існує. За його словами, в разі необхідності Вашингтон може перебазувати до Європи своїх військових.

"У нас багато сил, і деякі з них можна перебазувати, якби були запити", - сказав він.

 

 

Теги: #сша #європа #кількість #війська
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