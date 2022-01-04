Поліція в Казахстані застосовує світлошумові гранати та сльозогінний газ проти мітингувальників, демонстранти підпалюють поліцейські авто

Поліція Алмати (Казахстан) розпочала застосування світлошумових гранат та сльозогінного газу, щоб розігнати мітингувальників, повідомляють очевидці.

За їхніми даними, на площі Республіки чутно гучні вибухи, все в диму.

Інтернет-портал Vласть пише, що протестувальники намагаються штурмувати автомобілі, з яких їх закидають світлошумовими гранатами. В машини летять палиці та інші предмети.

За даними очевидців, газ також почали використовувати і в Нур-Султані.

На площі Республіки в Алмати, де триває розгін демонстрантів, спалахнули кілька поліцейських автомашин, повідомляє портал Zakon.kz.

"На площі Республіки в Алмати спалахнуло кілька поліцейських автомобілів. Частина мітингувальників спускається вниз до площі "Астана". В центрі міста чути звуки світлошумових гранат", - пише ЗМІ у своєму Telegram-каналі.

За повідомленнями кореспондентів Zakon.kz, "протестувальники намагаються громити вітрини магазинів і ресторанів".

"Повідомляється як мінімум про одну розбиту вітрину. Правоохоронці намагаються перешкоджати цим діям і стримувати натиск протестувальників", - йдеться у повідомленні порталу.

Як повідомлялося, протести проти підвищення цін на газ, що почалися минулої неділі на заході Казахстану, охопили весь Казахстан. Наразі мітинги, масові ходи відзначаються у всіх великих містах країни, поліція проводить затримання.

Після заяв урядової комісії стосовно виконання вимог протестувальників щодо зниження ціни на газ демонстранти не розходяться. В Актау мітингувальники вимагають діалогу з президентом країни, в інших містах звучать вимоги щодо покращення добробуту народу, про відставку уряду тощо.

В Алмати, деяких районах Нур-Султана блокують інтернет, не працюють месенджери Whats App і Telegram.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав протестувальників у Казахстані не наслідувати закликам деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності держави.

5 січня президент планує провести нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.