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11:57 04.01.2022

Стамбульську конвенцію буде ратифіковано у 2022 році - Стефанішина

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Стамбульську конвенцію буде ратифіковано у 2022 році - Стефанішина

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розраховує, що Стамбульську конвенцію буде ратифіковано в Україні у 2022 році.

"Великий досвід нератифікації Конвенції дає нам розуміння, які інструменти неефективні. З іншого боку, ми зробили декілька важливих речей, що наближають нас до ратифікації, і продовжимо цю роботу в 2022 році. Зокрема, ми сформували застереження до Конвенції, з якими подаватиметься документ на ратифікацію. Ці застереження є квінтесенцією всіх дискусій з різними сторонами, і з консервативним крилом суспільства, з релігійним співтовариством та з експертним середовищем. Вони передбачають, що положення Конвенції жодним чином не впливають на положення Конституції України, що Конвенція не стосується будь-яких питань гендерної ідеології чи ідентичності, і відповідно ці застереження знімають різночитання положень самої Конвенції", - сказала Стефанішина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Віце-прем'єр також розповіла, що отримала лист від генерального секретаря Ради Європи, яка офіційно роз'яснила від імені РЄ зміст самої Конвенції.

"У цьому листі підтверджується, що Конвенція не має нічого спільного з питаннями гендерної ідентичності, що стосується виключно можливості захисту осіб, які страждають від домашнього насильства, вона дає додаткові інструменти міжнародного співробітництва та захисту наших громадян за кордоном. Крім того, це дає змогу Україні стати об'єктом загальноєвропейського моніторингу", - додала Стефанішина.

Віце-прем'єр заявила, що і уряд, і президент підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції, і цей законопроект буде внесений до парламенту.

"Водночас я як віце-прем'єр, який координує цей процес в уряді, вважаю, що для ратифікації варто вибрати правильний час. Ми на початку 2022 року сконцентруємося на комунікаційній кампанії, на роботі з депутатським корпусом, і перше півріччя проведемо під егідою налагодження консенсусу щодо ратифікації та подальшого внесення закону до парламенту", - зазначила вона.

На уточнювальне питання Стефанішина заявила, що Стамбульську конвенцію ратифікують у 2022 році.

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за приєднання України до Стамбульської конвенції. Пізніше президент зазначив, що питання ратифікації Стамбульської конвенції лежить у площині діяльності Верховної Ради.

Теги: #стефанішина #стамбульська_конвенція
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