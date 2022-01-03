Віденські переговори щодо ядерної програми Ірану не принесуть відповідних для Ізраїлю результатів - глава МЗС

Нинішні переговори у Відні щодо ядерної програми Ірану не призведуть до оптимальних для Ізраїлю підсумків, заявив на прес-конференції голова ізраїльського МЗС Яір Лапід.

"(Ці переговори - ІФ) не призведуть до оптимальних результатів щодо нашого предмета занепокоєння, але ми завжди працюємо із залученими до процесу людьми для покращення результату для Ізраїлю", - наводить його слова видання "Джерузалем пост".

Він нагадав, що він сам, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, міністр оборони Бені Ганц не виступають проти угоди щодо іранської проблеми як такої.

Лапід зазначив, що діалог з людьми, залученими до обговорення іранської ядерної програми, приноситиме "невеликі досягнення, а не одне велике" для Ізраїлю.

Він також висловив упевненість, що такі учасники віденських переговорів як Росія, Китай, Велика Британія, Франція та ФРН серйозно сприймають позицію Ізраїлю щодо іранської ядерної проблеми.

Тим часом, як зазначає "Джерузалем пост" із посиланням на неназване високопоставлене дипломатичне джерело в Ізраїлі, країна намагається вплинути на дипломатичний процес, але має свободу дій. Джерело пояснило, що головна мета Ізраїлю не дозволити перейти у розпорядження Тегерана фондам, розмороженим під час скасування санкцій проти Ірану.

Джерело навело як приклад бажання США розморозити $7 млрд коштів Ірану, які опинилися в банках Південної Кореї, і які можуть піти на гуманітарні цілі. Ізраїль побоюється, що ці фонди використовують для регіональної політики Тегерану та іранської ядерної програми.

У 2015 році Іран і країни "шістки" - п'ять постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччина - уклали ядерну угоду (СВПД), згідно з якою Тегеран має обмежити розвиток своєї ядерної програми виключно мирними цілями. Було узгоджено спеціальні параметри, включно з рівнем збагачення урану, допущенням на іранські ядерні об'єкти інспекторів МАГАТЕ в обмін на покрокове зняття санкцій. Колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вийшов із СВПД та відновив дію антиіранських санкцій, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди.

Згодом з квітня до грудня цього року Іран та низка світових держав провели сім раундів переговорів у Відні з метою відновлення СВПД. США безпосередньо в них не беруть участь.

Восьмий раунд переговорів щодо СВПД тривав з 27 до 30 грудня, а потім його учасники взяли паузу на три дні.