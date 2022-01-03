Міністр охорони здоров'я Франції не відкидає півмільйона щоденних заражень COVID-19

Можливо, у Франції щодня заражаються коронавірусною інфекцією близько півмільйона людей, припустив французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

"Діагностується вже понад 200 тис. випадків. Що, можливо, означає півмільйона щоденних заражень насправді. Такого рівня ще ніколи не досягали", - заявив Веран у понеділок в інтерв'ю радіо France Inter.

Він передбачив подальше зростання заражень найближчими днями. "Швидкість поширення "омікрону" дуже висока. Втім, якщо подивитися, вона дуже висока на всій планеті. (...) Ніколи ще не реєстрували стільки заражень у світі", - сказав міністр.

На питання про час досягнення у Франції піку заражень цим штамом він відповів: "Наразі я не спостерігаю уповільнення поширення "омікрону". Подивимося".

При цьому Веран відзначив і високу зараженість у країні штамом "дельта". За його словами, поки що доводиться протистояти "двом досить різним загрозам".

Він пояснив, що "омікрон", який, як підтверджується, переноситься у легшій формі, проте, супроводжується дуже високою температурою та сильним кашлем. Його лікування вимагає використання кисню упродовж перших трьох-чотирьох днів, тому очікується значний наплив заражених цим штамом до звичайних палат лікарень.

Другим ризиком від "омікрону" він назвав "дисфункцію суспільства": надто багато заражень спричинить скорочення людських контактів. Тому, пояснив міністр, влада пішла на деяке пом'якшення обмежувальних правил щодо соціальних контактів.

На прохання ведучої чітко пояснити, чи означає, що заражені "омікроном" заповнять ліжко-місця у звичайних палатах, а "дельтою" - в реанімаційних, Веран підтвердив: "Саме так. Це дві загрози, які поєднуються і доповнюють одна одну".

"Ці дві загрози, вони вимагають однакової відповіді: вакцинації. Вакцинації і бустерного щеплення. Ось чому я поставив мету 25 млн ін'єкцій у п'ять найближчих тижнів для того, щоб захиститися. Це перша відповідь. Друга відповідь: заходи стримування. Особливо для "дельти" "Це дистанційна робота, яка стає обов'язковою, це обмеження великих зборів людей. І це та сама "вакцинна перепустка", яку я сьогодні ввечері захищатиму на Національних зборах", - пояснив міністр охорони здоров'я Франції.

Уряд Франції 27 грудня на засіданні Ради міністрів під головуванням президента країни Еммануеля Макрона визначив нові заходи протидії коронавірусній інфекції, включно з запровадженням з 15 січня "вакцинної перепустки".

Проект закону, за який має проголосувати парламент, передбачає обов'язок пред'являти "вакцинну перепустку" у ресторанах, барах, на колективних заходах - семінарах чи конференціях, у місцях дозвілля та на міжрегіональному транспорті.

Такі перепустки вимагатимуть і від відвідувачів закладів охорони здоров'я - як від пацієнтів, так і осіб, що їх супроводжують, окрім екстрених випадків серйозних захворювань або травм та медичних протипоказань до вакцинації.