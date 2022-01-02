У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

Дах історичної будівлі Національної Асамблеї парламенту ПАР в Кейптауні обвалився через пожежу, яка спалахнула там в неділю вранці, повідомляє Південноафриканський інформаційний портал News24.

Гасіння пожежі триває. На кадрах з місця події над будівлею видно клуби густого диму і відкрите горіння.

Історична будівля Національної Асамблеї була побудована в 1884 році, внутрішні приміщення багато декоровані деревом і портьєрами, що ускладнює гасіння пожежі.

Про постраждалих не повідомляється, проте збиток може бути завдано не тільки самій будівлі, а й історичним реліквіям, що зберігаються там.

Спочатку на гасіння пожежі прибули шість пожежних розрахунків і 36 пожежників, пізніше було викликано підкріплення.

Район навколо будівлі парламенту оточений.

Розпочато розслідування.