Події

13:06 02.01.2022

У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

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Дах історичної будівлі Національної Асамблеї парламенту ПАР в Кейптауні обвалився через пожежу, яка спалахнула там в неділю вранці, повідомляє Південноафриканський інформаційний портал News24.

Гасіння пожежі триває. На кадрах з місця події над будівлею видно клуби густого диму і відкрите горіння.

Історична будівля Національної Асамблеї була побудована в 1884 році, внутрішні приміщення багато декоровані деревом і портьєрами, що ускладнює гасіння пожежі.

Про постраждалих не повідомляється, проте збиток може бути завдано не тільки самій будівлі, а й історичним реліквіям, що зберігаються там.

Спочатку на гасіння пожежі прибули шість пожежних розрахунків і 36 пожежників, пізніше було викликано підкріплення.

Район навколо будівлі парламенту оточений.

Розпочато розслідування.

Теги: #пожежа #кейптаун
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