Британський уряд рекомендував держсектору відпрацювати свої плани за відсутності 25% персоналу

У зв'язку з активним поширенням коронавірусу в країні уряд Великої Британії попросив керівників державного сектора відпрацювати плани дій на випадок найгіршого сценарію - відсутності на робочих місцях до 25% персоналу.

Це прохання зумовлене розробкою заходів щодо мінімізації збоїв в економіці та роботі держустанов у результаті швидкого розповсюдження варіанта COVID-19 "омікрон".

"Досі збої, спричинені "омікроном", контролювалися у більшості галузей державного сектора, але керівникам сектора було запропоновано протестувати плани на випадок найгірших сценаріїв - відсутності 10%, 20% та 25% робочої сили", - йдеться у заяві уряду.

У ній наголошується, що підприємства та державні служби можуть зіткнутися з перебоями у роботі найближчими тижнями у зв'язку зі зростанням кількості інфікованих та необхідністю самоізоляції протягом семи днів людей із позитивними тестами на коронавірус.

Уряд не виключає, що в таких умовах він може попросити волонтерів, наприклад, вчителів, що вийшли на пенсію, щоб ті повернулися до роботи.

Добова кількість нових випадків зараження COVID-19 у Сполученому Королівстві, за даними на вечір п'ятниці, зросла до рекордних 189 тис. 846, що набагато вище, ніж під час попередніх сплесків.