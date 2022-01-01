В Україні набув чинності закон, який забороняє доступ російських суден до внутрішніх водних шляхів держави

У суботу, 1 січня, набуває чинності закон "Про внутрішній водний транспорт", який, серед іншого, передбачає заборону заходу на внутрішні водні шляхи України суден, що плавають під прапором держави-агресора – Росії.

"Забороняється заходження у внутрішні водні шляхи України: суднам, що плавають під прапором держави-агресора; суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, щодо яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", - зазначено у тексті закону.

Крім того, таким кораблям заборонено перевозити пасажирів та вантажі. Цим документом також забороняється заходження російських суден до українських портів. Серед іншого, заборонено і реєстрацію російських суден у Державному судновому реєстрі України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Як повідомлялося, закон було ухвалено Верховною Радою 3 грудня 2020 року та підписано президентом України Володимиром Зеленським 30 грудня.