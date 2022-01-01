Події

12:17 01.01.2022

Найближчої доби в Україні очікується зниження температури

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Найближчої доби в Україні очікується зниження температури

Найближчої доби на територію України надходитиме більш прохолодне повітря з північного заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю, 2 січня, в країні без суттєвих опадів, лише вночі в східній частині невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на сході та півдні країни близько 0°. Вдень від 3° морозу до 2° тепла. У західних областях до 6° тепла.

У Києві - без суттєвих опадів; температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвищу температуру вдень 2 січня в Києві було зафіксовано в 2007 році, вона становила 6,9°, найнижчу вночі – 21,8° морозу в 1943 році.

У понеділок, 3 січня, в Україні часом сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. Вночі на північному сході країни місцями значний сніг. В окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях 7-12°, на сході країни до 15° морозу, вдень 2-7° тепла. У західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві вночі сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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