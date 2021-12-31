Франція продовжує реєструвати рекорди заражень коронавірусом

Франція третій день поспіль перевищує рівень 200 тис. добових заражень коронавірусною інфекцією, встановивши у п'ятницю черговий рекорд у 232 тис. нових випадків COVID-19, повідомило Національне агентство громадської охорони здоров'я.

Попередня найбільша за всю пандемію кількість хворих на коронавірус за добу була зареєстрована минулої середи - 208 тис.

Франція дійшла дуже високого рівня зараження COVID-19: в середньому в країні за останній тиждень зареєстровано 1251 випадок захворювань на 100 тис. жителів.