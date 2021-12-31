Події

19:39 31.12.2021

Зеленський призначив Олексія Сухачова директором ДБР

1 хв читати
Зеленський призначив Олексія Сухачова директором ДБР

Президент України Володимир Зеленський призначив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова директором бюро.

Відповідний указ №691/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років", - йдеться в тексті документа.

Як повідомлялося, Сухачов став виконувачем обов'язків директора ДБР у вересні 2020 року, а до цього нетривалий час обіймав посаду заступника директора бюро.

Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.

З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБУ. У 2017-2019 рр. працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури України, у 2019-2020 проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

За результатами відкритого конкурсу в серпні 2020 року Сухачова було призначено на посаду заступника директора ДБР.

Теги: #дбр #призначення #директор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 29.12.2021
ДБР підтвердило проведення обшуків у рамках розслідування постачання вугілля з окупованих територій Донбасу

ДБР підтвердило проведення обшуків у рамках розслідування постачання вугілля з окупованих територій Донбасу

19:03 28.12.2021
ДБР порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

ДБР порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

14:53 28.12.2021
ДБР розпочало дві кримінальні справи на екс-заступника глави МВС Гогілашвілі – нардеп Разумков

ДБР розпочало дві кримінальні справи на екс-заступника глави МВС Гогілашвілі – нардеп Разумков

11:54 28.12.2021
ДБР повідомило керівнику Івано-Франківської митниці про підозру у вимаганні хабарів в експортера меду

ДБР повідомило керівнику Івано-Франківської митниці про підозру у вимаганні хабарів в експортера меду

07:30 25.12.2021
ДБР розслідує захоплення земель Міністерства оборони на березі Чорного моря

ДБР розслідує захоплення земель Міністерства оборони на березі Чорного моря

20:55 23.12.2021
Екс-член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Кірієнко тимчасово очолила Держподаткову службу

Екс-член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Кірієнко тимчасово очолила Держподаткову службу

18:17 23.12.2021
До ДБР не впустили адвокатів Порошенка, бо ті прийшли без підзахисного

До ДБР не впустили адвокатів Порошенка, бо ті прийшли без підзахисного

11:49 23.12.2021
ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

10:52 23.12.2021
Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

17:45 20.12.2021
Порошенка викликали для процесуальних дій у ДБР на 23 грудня, також вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу

Порошенка викликали для процесуальних дій у ДБР на 23 грудня, також вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військовослужбовці у 2022 році пройдуть навчання у 13 країнах

Кулеба: Якщо Захід обирає умиротворення агресора, ми все одно захищатимемо себе

Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

ОСТАННЄ

Столтенберг та Блінкен перед Новим роком обговорили російську тематику

"Мотор Січ" буде залучено до експериментального проекту аеромедевакуації в Запорізькій області

Російські найманці обстріляли українські позиції біля Травневого, втрат немає

Українські військовослужбовці у 2022 році пройдуть навчання у 13 країнах

Кулеба: Якщо Захід обирає умиротворення агресора, ми все одно захищатимемо себе

ОАСК зареєстрував позов Азарова до СБУ та РНБО з вимогою виключення із санкційного списку

Серед українців найпопулярнішими новорічними подарунками є романтична подорож, автомобіль та гроші – опитування

Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

Зеленський затвердив положення про проходження військової служби у лавах СЗР

Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА