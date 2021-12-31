Зеленський призначив Олексія Сухачова директором ДБР

Президент України Володимир Зеленський призначив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова директором бюро.

Відповідний указ №691/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років", - йдеться в тексті документа.

Як повідомлялося, Сухачов став виконувачем обов'язків директора ДБР у вересні 2020 року, а до цього нетривалий час обіймав посаду заступника директора бюро.

Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.

З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБУ. У 2017-2019 рр. працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури України, у 2019-2020 проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

За результатами відкритого конкурсу в серпні 2020 року Сухачова було призначено на посаду заступника директора ДБР.