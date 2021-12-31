Події

12:29 31.12.2021

В Україні очікується потепління, подекуди сніг із дощем

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В Україні очікується потепління, подекуди сніг із дощем

У перший день нового року в Україні очікується незначне потепління, яке принесе тепле й вологе атлантичне повітря, що продовжує надходити з Західної Європи, проте вже 2 січня у більшості областей, окрім півдня і сходу, температура повітря знову знизиться.

Як повідомив Укргідрометцентр, у суботу, 1 січня, в східних і північно-східних областях сніг із дощем, на дорогах ожеледиця; температура 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На решті територій дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла. У Карпатах сніг і дощ; температура протягом доби близько 0°.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, уночі в західних областях, удень на Правобережжі пориви 15-20 м/с.

У Києві в суботу вночі помірний, удень невеликий дощ. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 січня найвища температура вдень (+8,5°) була в 2021 році, найнижча вночі (-22,8°) у 1896, 1909, 1970 роках.

У неділю в Україні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-8° морозу, на сході та півдні країни близько 0°; удень від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях до 5° тепла.

У Києві в неділю без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #укргідрометцентр #погода
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