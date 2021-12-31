Новий 2022 рік у потягах зустрінуть близько 10 тис. пасажирів - "Укрзалізниця"

У новорічну ніч близько 10 тис. пасажирів подорожуватимуть у 86 потягах АТ "Укрзалізниця" (УЗ), повідомила прес-служба "УЗ" у п'ятницю.

Компанія нагадала, що на період новорічних і різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських потягів. Ще двом потягам продовжено маршрут і чотирьом збільшено періодичність курсування.

Згідно з даними "УЗ", залізничники вже фіксують 20-відсоткове збільшення продажів квитків порівняно з сезоном 2020/2021 на пікові дати зимових перевезень: 29, 30 грудня 2021 року і 2, 8, 9 січня 2022 року.

Крім того, як зазначається, спостерігається зростання пасажиропотоку до залізничних станцій, розташованих біля курортів українських Карпат: Татарів (Буковель), Ворохта, Яремче і Ясіня.

Раніше, 30 грудня 2021 року "Укрзалізниця" відправила в перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ-Львів.